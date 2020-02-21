МИД РФ взял под контроль ситуацию с задержанной в Испании гражданкой России

Мадрид, 21 февраля. Посольство России в Испании окажет всю возможную помощь россиянке Олесе Красиловой, которая была задержана испанскими правоохранителями по запросу США. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Ранее стало известно, что российская переводчица Олеся Красилова была задержана в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенериф по запросу США. В настоящее время россиянка находится под стражей на острове Тенерифе. Американская сторона обвиняет Красилову в передаче биометрических данных третьим лицам. При этом россиянка была объявлена в международный розыск. В случае экстрадиции в США россиянке может грозить пожизненный тюремный срок.

По данным МИД РФ, Красилову посетили сотрудники консульства России на Канарских островах. Представители консульства передали россиянке теплые вещи и средства личной гигиены. Ведомстве отметили, что помещение Красиловой под стражу могло произойти благодаря некому «обращению американской стороны».

«Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру… Как бы то ни было, российское диппредставительство в Испании предпринимает необходимые меры по выяснению всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты продолжат следить за данной ситуацией, а также будут добиваться соблюдения прав Красиловой, оказывая максимально возможное содействие.В США россиянке может грозить пожизненный тюремный срок. В настоящее время Красилова находится под стражей в Испании.