Томми Робинсон предложил вести телешоу о замалчиваемых в иностранных СМИ проблемах

В рамках встречи бывшего советника главы Партии независимости Соединенного Королевства Томми Робинсона с журналистами корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) пообщались с британским гостем о ситуации в Ливии.

«Мы можем сказать о том, что [экс-президент США] Барак Обама дал власть экстремистам и таким образом их руки были развязаны. То же самое происходит и в Сирии, где Америка поддерживает военное движение», — убежден Робинсон.

По его мнению, когда американцы сняли с поста ливийского лидера Муаммара Каддафи, они знали, что делали, потому что таким образом развязали руки исламистам и «открыли ворота» им в Европу. Выгода США выглядит сомнительно с учетом того, что при действиях так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии нелегально торгуют оружием и наркотиками, а беженцы и террористы бегут в Европу. Однако Робинсон смог найти объяснение этому феномену.

«Цель Америки заключалась в том, чтобы снести границы между Европой и Африкой — сделать своего рода «ЕвроАфрику». Каддафи удерживал этот процесс, но, когда он был «снят» со своего поста, эти «ворота» в Европу были открыты. Распределение беженцев из этих стран — это хорошо организованная акция», — говорит собеседник ФАН.

Он напомнил, что на протяжении года канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла в Германии более 1000 беженцев, представленных молодежью, и даже поприветствовала их в своей стране. Однако неоднозначность освещения многих подобных событий в СМИ порождает массу вопросов. Робинсон отметил, что британским изданиям, например, нельзя доверять.

«За последние годы я видел все виды манипуляций, какие только возможно было использовать против меня. При этом они (британские СМИ. — Прим. ФАН) умалчивали о массовых изнасилованиях детей, за которыми стоят мигрантские банды у меня на родине. Они сбиваются в кланы и нападают на людей. 20 членов британского парламента, то есть лишь 3% от их общей численности, потребовали расследовать эти события. А 45 наших депутатов подписали прошение в адрес Госдепа США, чтобы мне… запретили въезд в Америку, потому что я якобы «опасен», — рассказывает британец.

В заключение Томми Робинсон предложил вести в России на одном из телеканалов собственное шоу, в котором рассказывал бы обо всех этих проблемах и сдвинул бы дело с мертвой точки.