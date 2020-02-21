Соколов поддерживает планы ливийцев подать иски на Катар и Турцию за интервенцию в Ливию

Турция и Катар должны ответить за интервенцию в Ливию и агрессивные действия, направленные на эскалацию ливийского кризиса в международных судах. К такому решению пришли шейхи и представители ливийских племен по итогам переговоров в Тархуне, подчеркнув, что в ООН должны отозвать признание Высшего государственного совета Ливии и Президентского совета, которые не являются легитимными органами государственной власти. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов отметил, что прошедшая встреча племенных лидеров наглядно показывает, что в Ливии идет не просто борьба Ливийской национальной армии (ЛНА) с марионеточным Правительством национального согласия (ПНС), а борьба ливийского народа против интервенции Турции и Катара, поддерживающих боевиков Файеза Сарраджа, захвативших Триполи.

Собравшиеся в Тархуне 3 тысячи шейхов и представителей ливийских племен напомнили, что Ливия является суверенным независимым государством, уважающим этническое и культурное разнообразие, а также общую историю всех граждан страны. При этом участники встречи заявили о том, что нет смысла рассуждать о политическом мирном урегулировании внутриливийского конфликта, пока территорию североафриканской страны не покинут все наемники так называемого Правительства национального согласия, переброшенные Турцией.

Также на встрече ее участники заявили, что ранее закрытые нефтяные порты не возобновят свою работу, пока не будет сформировано единое правительство Ливии. Еще присутствовавшие выступили за перенос ливийских государственных институтов за пределы Триполи, оккупированного бандформированиями ПНС Файеза Сарраджа, прежде всего, Центрального банка Ливии и Ливийской компании иностранных инвестиций.

Помимо прочего, на мероприятии было решено создать совет ливийских шейхов, куда также должны войти известные деятели, которые представляли бы интересы населения Ливии и способствовали поддержанию мира в североафриканской стране. Однако главным решением прошедшей встречи все же является объединение усилий для противостояния иностранному вмешательству Турции и Катара, а также пресечение деятельности представителей Президентского совета в ливийских посольствах за рубежом.

По словам Соколова, переговоры в Тархуне пролили свет на всю сложность ливийского кризиса, который обусловлен не просто какими-то противоречиями между сторонами конфликта, а вмешательством иностранных государств, в частности, Катара и Турции, подогревающих эти противоречия.

«В нынешней ситуации, которая сейчас происходит в Ливии, вожди племен действительно принимают меры для того, чтобы ограничить дальнейшее расширение конфликта из-за деятельности Анкары и Дохи, а также защитить ливийский народ. Я думаю, что это именно тот механизм, который может восстановить ливийскую государственность в перспективе. Надо отметить, что Ливийская национальная армия и по офицерскому корпусу и по основному составу по большей части представлена офицерами и солдатами Муаммара Каддафи. Конечно, ливийская армия в гораздо большей степени отражает интересы народа Ливии, чем «правительство» в Триполи, которое, по сути дела, захватило власть после агрессии НАТО», — считает собеседник ФАН.

В свою очередь заместитель директора Института востоковедения РАН, бывший военный атташе РФ в Ливии Анатолий Егорин назвал совершенно недопустимым вмешательство Турции и Катара во внутренние дела североафриканского государства. Он подчеркнул, что ливийский народ способен самостоятельно решить все свои проблемы, чем и пытаются заниматься представители местных племен и шейхи.

«Кто бы что ни говорил ливийцам, они в лучшем случае послушают, но всегда пытаются решить вопросы собственными силами. Представители племен правильно все делают, самое главное — это не допускать вмешательства в ливийский конфликт иностранных государств, а свои внутренние проблемы они способны решить. Конечно, то, что происходит последний год в Ливии, беспокоит многих. Очень нехорошо, что между противоборствующими сторонами возникают какие-то новые противоречия, но необходимо смотреть на эти события спокойно — это чисто ливийское дело, а Турция и Катар, безусловно, должны нести ответственность за свои действия по дестабилизации ситуации», — констатировал Егорин.

Ранее редакция Федерального агентства новостей сообщила о том, что боевики незаконных вооруженных бандформирований марионеточного триполитанского режима совершили артиллерийский обстрел населенного пункта Тархуна, где проходило заседание шейхов и представителей ливийских племен. В результате провокации террористов ПНС один из шейхов-участников форума был ранен.