Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

Бенгази, 21 февраля. Пользователи социальных сетей сегодня поддержали позицию фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, озвученную им в интервью РИА Новости.

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар в интервью агентству РИА Новости заявил, что отказ участия так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в женевских переговорах под эгидой ООН обосновано зависимостью ПНС в принятии решений от Анкары и Дохи.

«Правительство Сарраджа — это правительство, которое не имеет своего решения и которое внутренне зависит от вооруженных формирований и террористических групп, а также от Турции и Катара. Саррадж получает приказы от Анкары и Дохи… свидетельством тому служат заявления Эрдогана, в которых он подчеркнул необходимость выхода ПНС из женевских переговоров», — утверждает фельдмаршал ЛНА.

Он акцентировал внимание на том, что наемники Эрдогана и Сарраджа в то же время продолжают саботировать мирный процесс и поддерживают тенденцию к нарушению перемирия. Главнокомандующий ЛНА отметил, что терпение Тобрука иссякает.

«ООН, Совет Безопасности и участники берлинской конференции должны взять на себя ответственность за прекращение потока сирийских и турецких наемников и различных видов оружия, которые ежедневно перевозятся в Триполи через Турцию <…> Отказ Эрдогана и Сарраджа от обещаний данных в Берлине происходит на виду перед всем миром, и в связи с этим мы не можем оставаться в стороне», — резюмировал Хафтар.

Ливийские граждане в социальных сетях выразили свою поддержку политики фельдмаршала ЛНА вопреки недавним угрозам со стороны командующего западным военным ПНС генерала Усамы аль-Джувейли, который выступил с угрозами в адрес жителей городов Сабрата, Сурман, аль-Аджайлат и аль-Ватыя, пообещав им расплату за лояльность к военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА).

«Полностью поддерживаю Хафтара. ЛНА должна защитить Ливию от турецких оккупантов», — пишет пользователь Twitter Нур Эльбарси.

وعد المشير خليفة #حفتر بالرد على هجمات الأتراك وحماية شعبه. هذا صحيح. السلام سيحل على الأرض الليبية#ليبيا #الجيش_الوطني_الليبي — ساعة الصفر (@SaatAlsefr) February 21, 2020

«Хафтар обещает отвечать на атаки турков и защищать свой народ. Правильно! Да будет мир на ливийской земле!» — комментирует выдержки из интервью в Twitter Саат Альсефр.

Жители Ливии из самых разных уголков страны от Бенгази до Триполи едины в желании освободить свою страну от турецких наемников и какого-либо вмешательства извне.