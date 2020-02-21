Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

160
0 Оставить комментарий

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

Бенгази, 21 февраля. Пользователи социальных сетей сегодня поддержали позицию фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, озвученную им в интервью РИА Новости.

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар в интервью агентству РИА Новости заявил, что отказ участия так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в женевских переговорах под эгидой ООН обосновано зависимостью ПНС в принятии решений от Анкары и Дохи.

«Правительство Сарраджа — это правительство, которое не имеет своего решения и которое внутренне зависит от вооруженных формирований и террористических групп, а также от Турции и Катара. Саррадж получает приказы от Анкары и Дохи… свидетельством тому служат заявления Эрдогана, в которых он подчеркнул необходимость выхода ПНС из женевских переговоров», — утверждает фельдмаршал ЛНА.

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

Он акцентировал внимание на том, что наемники Эрдогана и Сарраджа в то же время продолжают саботировать мирный процесс и поддерживают тенденцию к нарушению перемирия. Главнокомандующий ЛНА отметил, что терпение Тобрука иссякает.

«ООН, Совет Безопасности и участники берлинской конференции должны взять на себя ответственность за прекращение потока сирийских и турецких наемников и различных видов оружия, которые ежедневно перевозятся в Триполи через Турцию <…> Отказ Эрдогана и Сарраджа от обещаний данных в Берлине происходит на виду перед всем миром, и в связи с этим мы не можем оставаться в стороне», — резюмировал Хафтар.

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

Ливийские граждане в социальных сетях выразили свою поддержку политики фельдмаршала ЛНА вопреки недавним угрозам со стороны командующего западным военным ПНС генерала Усамы аль-Джувейли, который выступил с угрозами в адрес жителей городов Сабрата, Сурман, аль-Аджайлат и аль-Ватыя, пообещав им расплату за лояльность к военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА).

«Полностью поддерживаю Хафтара. ЛНА должна защитить Ливию от турецких оккупантов», — пишет пользователь Twitter Нур Эльбарси.

«Хафтар обещает отвечать на атаки турков и защищать свой народ. Правильно! Да будет мир на ливийской земле!» — комментирует выдержки из интервью в Twitter Саат Альсефр.

Жители Ливии из самых разных уголков страны от Бенгази до Триполи едины в желании освободить свою страну от турецких наемников и какого-либо вмешательства извне.

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

Пользователи соцсетей поддержали командующего ЛНА

«Армия не прекратит свою миссию, пока не изгонит сирийских наемников, переброшенных из Турции и поддерживающих терроризм»

«Хафтар — красавчик! Нет места турецким оккупантам на землях арабов!»

«Слова Хафтара — это логичные заявления, которые исходят из сердца патриота, желающего независимости и полного суверенитета для своей страны. Речь Хафтара — это речь всей моей Родины»

Новости партнеров

Новости партнеров