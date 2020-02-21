Гончарук признал многократное подорожание газа на Украине без контракта с РФ

Киев, 21 февраля. Стоимость газа на Украине выросла бы в три-четыре раза, если Киев не заключил транзитный контракт с Москвой на поставку газа в Европу, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук напомнил, что предыдущий контракт истекал 1 января 2020 года, существовал значительный риск, что новый контракт на транзит заключен не будет. Это бы привело к многократному подорожанию энергетических ресурсов на Украине и ударило бы по экономике страны, добавил глава украинского правительства, признал политик.

«Если бы этот контракт не был подписан, то цена газа для Украины была бы в три или четыре раза выше», ― рассказал Гончарук.

Премьер Украины отнес заключение контракт на поставку газа с Россией к достижениям нового правительства.

Напомним, последние годы Украина получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. За пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа. В 2020 году объем транзита российского газа через Украину составит 65 млрд кубометров, с 2021 по 2024 годы ― 40 млрд кубометров ежегодно.