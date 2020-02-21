Цеков поддержал идею упростить получение гражданства РФ жителям четырех стран

Москва, 21 февраля. Член Совета Федерации России Сергей Цеков призвал создать для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана оптимальный режим благоприятствования для получения российского гражданства.

Парламентарий поддержал инициативу правительства, предполагающую упрощение принятия в гражданство РФ жителей четырех государств. Если законопроект будет одобрен, то украинцам, молдаванам, белорусам и казахам значительно сократят срок выдачи паспорта РФ, отметил телеканал «360».

Цеков, комментируя законопроект, указал, что он полностью отвечает поручениям президента России Владимира Путина. По его словам, в Казахстане, Белоруссии, Молдавии и на Украине проживают много людей, которые бы хотели навсегда переехать в РФ, но не могут себе этого позволить из-за барьеров, созданных нынешним законодательством.

«Действующее законодательство создает целый ряд проблем. К примеру, платную сдачу экзамена на знание русского языка гражданам Украины и Белоруссии. Эти люди часто плохо знают украинский и белорусский, но на языке Пушкина всегда хорошо говорят, — отметил член Совфеда в беседе с «Экономикой сегодня». — Кроме того, отмена отказа от гражданства страны исхода тоже бережет время и деньги, которых у переезжающего часто крайне мало. Так что в странах-соседят таких законов от РФ давно и с нетерпением ждут. Их принятие даст сигнал потоку приезжающих».

Более того, жители соседних государств хорошо знакомы с российской культурой, и их не нужно интегрировать и социализировать, считает Цеков. В случае сохранения ментальной связи со своей страной после получения российского гражданства такие люди станут «проводниками интересов РФ в соседних государствах», добавил парламентарий.