Академик РАН Покровский: Говорить об улучшении ситуации с ВИЧ в России преждевременно

Говорить об улучшении ситуации с ВИЧ или ее стабилизации пока рано. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Академик РАН принял участие в организованном Госдумой круглом столе по соответствующей проблематике. С докладом от Минздрава на мероприятии выступила помощник министра Ляля Габбасова. По ее словам, в последние три года наблюдается стабилизация и тренд к снижению впервые выявленных случаев на фоне ежегодного увеличения обследовании россиян. Она также отметила, что ситуация находится под контролем.

«На самом деле, конечно, ни о каком улучшении нельзя говорить, потому что у нас, даже как говорит Минздрав, 80 тысяч новых случаев (заражения ВИЧ в 2019 году. — Прим. ФАН). Это катастрофичная цифра. Потому что в Германии — 1600 новых случаев, во Франции – 6000 новых случаев. Когда мы придем к таким цифрам, тогда можно говорить о какой-то стабилизации», — сказал Покровский.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, была ли встреча результативной, он отметил, что, по его мнению, парламентарии задумаются о тех изменениях, которые необходимо внести в законодательство.

«Мне кажется, что главное — это увеличение бюджета на данном этапе и на лечение и на профилактику, и на организацию медицинской помощи. Это недопустимо — 36 тысяч человек умерло в прошлом году от ВИЧ-инфекции. В той же Германии – менее 500 человек», — сказал собеседник агентства.

Если люди умирают от ВИЧ-инфекции, это не недостаток, в первую очередь, организации медицинской помощи, указал Покровский.

«Дума уже направлена на изменения в законодательство и в бюджет. Как говорится, мы свой клич сделали. Надеюсь, что они его услышали, и мы будем ожидать появления новой стратегии («Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года». – Прим. ФАН), которая будет поддержана и бюджетом», — сказал он.

По словам академика РАН, отсутствие финансирования под предыдущую программу, принятую три года назад, было ее главным недостатком.