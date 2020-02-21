Украинка сняла на видео, как живут «уханские заключенные» в «Новых Санжарах»

Киев, 21 февраля. Душ, бьющий током и незакрывающийся номер со сломанной дверью — в таких условиях приходится жить эвакуированным из китайской Ухани украинцам в санатории «Новые Санжары» в Полтавской области.

«Вот это наша комната. Этот душ ударил меня током, а вот эта дверь не закрывается. Просто что с ней»,— с трудом сдерживая смех говорит девушка, снимая обстановку на телефон.

Ее соседка хохочет и говорит, что «дверь в аварийной ситуации», а еще один молодой человек демонстрирует, как через замок этой двери можно запросто протащить ключ, который должен ее закрывать.

Таким образом, испытания эвакуированных не закончились и после штурма их автобуса обеспокоенными соотечественниками. Местные жители пытались швырять в автобус камни, драться с полицией, которая охраняла автобусы. В итоге вокруг санатория пришлось выставить кольцо охраны.

«Ой, вот стоят мужчинки охраняют нас», — комментирует другая «уханская заключенная», снимая из окна на видео сотрудников Нацгвардии.

Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне прибыл на место массовых беспорядков и призвал людей не быть скотами. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в знак протеста такого отношения к эвакуированным заявила, что будет с ними в санатории все время коронавируса. Правда, дальше громкого заявления дело не ушло. По словам руководителя медцентра, министр провела в санатории всего несколько часов. Кроме того, он уточнил, что на территории медцентра для Скалецкой строят «некий дом», который ей нужен, чтобы заниматься «другими государственными делами». Почему ими нельзя заниматься в номере санатория, было не совсем понятно, но ролик со сломанной дверью и опасным душем прояснил ситуацию.