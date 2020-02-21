Неизвестные избили гражданина Португалии в Харькове

Харьков, 21 февраля. Неизвестные напали на гражданина Португалии в Харькове и избили его. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.

По данным полиции, инцидент произошел накануне, 20 февраля, около 22.20 по местному времени около стадиона «Металлист». Пострадавший 30-летний мужчина обратился за медицинской помощью.

«Установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью к «скорой». Он сообщил врачам, что около 22.20 (по местному времени ― Прим. ред.) возле стадиона «Металлист» неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения», ― сообщили в полиции.

Пострадавшего гражданина Португалии доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Пострадавший сообщил, что не имеет претензий к нападавшим, и попросил остановить проверку по факту случившегося.