Оксимирон подключился к поддержке экстремистов, чтобы пережить творческий кризис

Москва, 21 февраля. Рэпер Оксимирон готовится поддержать членов запрещенной в РФ «Сети», осужденных за терроризм, неким проектом. Об этом музыкант, пять лет не выпускавший альбом, сообщил в своем Twitter.

В социальной сети противник Оксимирона по рэп-баттлу Гнойный упрекнул его в отсутствии позиции по делу «Сети». В ответ исполнитель заявил, что готовит проект, к участию в котором пригласил своего оппонента. В подробности своих творческих идей рэпер не посвятил, передает Nation News.

Оксимирон уже продолжительное время привлекает внимание к своей персоне не музыкальными поводами, а исключительно высказываниями на резонансные темы. Летом 2019 музыкант публично поддержал незаконные уличные акции в Москве, а позже даже записал совместную композицию с участником массовых беспорядков Самараддином Раджабовым, обвиняемым за противодействие полиции.

К настоящему моменту дело о беспорядках уже начало забываться. Возможно, поэтому Мирон придумал новый проект.

Удивительно, как некогда популярный и аполитичный музыкант изменился. Последний альбом рэпер выпустил почти пять лет назад. За это время пристрастия аудитории заметно поменялись, а на сцену вышли новые исполнители.

Вряд ли он хотя бы поверхностно ознакомился с материалами уголовного дела, где приведены убедительные доказательства вины фигурантов дела, в том числе схрон с боевым оружием и видео, на котором один из обвиняемых сам бьется головой о крышку унитаза для имитации «следов пыток». Однако уже сейчас становится понятно, что Оксимирон вновь подключился к общественному дискурсу, чтобы не выпасть из повестки и пережить творческий кризис.