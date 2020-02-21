Юлия Меньшова показала редкое фото своей матери в молодости

Москва, 21 февраля. Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова выложила в Instagram редкую архивную фотографию, на которой ее мать Вера Алентова изображена в молодые годы. Таким образом она поздравила маму с днем рождения.

«С днем рождения, мамочка! Будь здорова, будь счастлива, просто будь! Пока ты рядом, мы все можем продолжать себя чувствовать немножко детьми», — пишет Меньшова.

Отметим, что на фото Алентова позирует рядом с маленькой девочкой, которая грустно смотрит в объектив камеры. При этом некоторые подписчики сперва приняли девочку за маленькую Меньшову, но актриса опровергла эти предположения, заявив, что на снимке ее дочь Таисия.

«Только хотела написать, что не похожи сами на себя, а это доченька оказывается», «Вот и я подумала, что Вера. Точно! Вот это да, а то думаю, ну это не Юля же!» — отметили в комментариях.

Многие интернет-пользователи присоединились к поздравлению, пожелав Алентовой здоровья, долгих лет и женского счастья.

Напомним, что актриса Вера Алентова снималась в таких фильмах, как «Москва слезам не верит» (Катерина), «Завтра была война» и «Воскресенье». Награждена «Орденом Дружбы», «Орденом Почета» и орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Ее дочь Меньшова известна по фильмам «Действуй, Маня!» и «Первый дома». Кроме того, она озвучивала маму Дяди Федора в мультфильме «Простоквашино».