Hyundai назвал цены на обновленный седан Solaris

Москва, 21 февраля. Седан Solaris от корейского производителя Hyundai можно будет приобрести за 765 тысяч рублей. Соответствующая информация представлена в пресс-релизе компании.

Именно такая максимальная рекомендованная розничная стоимость на базовую комплектацию Active. В базовую комплектовку входят передние подушки безопасности, система управления стабилизацией, антипробуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, функция мониторинга давления в шинах.

Стоимость комплектации Active Plus составляет от 840 тысяч до 905 тысяч рублей. Такая модель автомобиля отличается наличием кондиционера, подогрева передних сидений, аудиосистемой, пультом управления центральным замком в ключе. Максимальная цена новинки — от 885 тысяч до 950 тысяч рублей. Версия Comfort оснащена обогревом руля, аудиосистемой с восьмидюймовым цветным экраном и интеграцией со смартфонами.

Также Solaris представлен в еще одной комплектации — Elegance. Эта версия оснащена климат-контролем, обогревом лобового стекла, датчиками парковки. Кроме того, у машины есть и светодиодные фары. Максимальная стоимость машины в такой комплектовке — до 1,55 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что обновленную модель Hyundai Solaris для российского рынка официально презентовали в Санкт-Петербурге. Премьера седана была приурочена к выпуску двухмиллионного экземпляра модели в России. Планируется, что ее подарят детскому хоспису.