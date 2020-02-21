Матвиенко назвала «преступной» изоляцию пассажиров на борту лайнера Diamond Princess

Москва, 21 февраля. Введение карантина на борту круизного лайнера Diamond Princess, который две недели находился в изоляции в порту Иокогамы, является результатом преступных действий. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

5 февраля лайнер Diamond Princess встал на карантин в порту Иокогамы после того, как у сошедшего на берег пассажира был обнаружен коронавирус. В первый день карантина коронавирус был зафиксирован у 10 пассажиров лайнера. Позднее число заразившихся пассажиров на изолированном судне начало стремительно увеличиваться. К настоящему моменту более 600 пассажиров лайнера Diamond Princess заразились коронавирусом. Всего на борту изолированного судна находились более 3,7 тысячи человек.

Матвиенко выразила уверенность, что необходимо было сразу эвакуировать пассажиров лайнера, направив на лечение тех, у кого были зафиксированы симптомы коронавируса.

«Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей… больных забрать для лечения», — пояснила глава Совфеда.

Она также добавила, что изоляция нескольких тысяч человек на борту круизного лайнера способствовала распространению заболевания, в результате чего более 600 пассажиров заразились коронавирусом.

«Они держали там людей, пока не заболело полпарохода. Вот это преступные действия. И власть должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость», — подчеркнула Матвиенко.

19 февраля власти Японии позволили сойти на берег 500 пассажирам лайнера Diamond Princess, у которых не было выявлено симптомов коронавируса. К 21 февраля последняя группа пассажиров должна покинуть круизный лайнер.