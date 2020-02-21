Глава Минздрава Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников



Киев, 21 февраля. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сбежала от эвакуированных из Китая сограждан, хотя обещала, что будет с ними все время карантина «в знак солидарности». Этот поступок возмутил украинцев.

«А в чем тогда смысл карантина? Эта тетенька после такого финта точно соответствует занимаемой должности?» — прокомментировала побег Скалецкой журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что граждан Украины эвакуировали из города Ухань, где произошла вспышка нового коронавируса. Их должны были поместить на карантин в медцентр «Новые Санжары» в Полтавской области. Однако местные жители пытались блокировать дорогу автобусам со своими соотечественниками, швыряли в них камни. На место пришлось отправить военных.

Возмущенная этими событиями Скалецкая заявила о том, что в знак солидарности с эвакуированными украинцами, она проведет с ними в одном медицинском центре все время карантина. В пятницу глава Минздрава с гордостью написала у себя в Facebook, что ее запустили в зону обсервации. Правда, оказалось, что пробыла она там совсем недолго.

Руководитель медцентра сообщил местному телеканалу 112, что Скалецкая покинула санаторий, но обещала вернуться обратно. Кроме того, по его словам, территории медцентра для нее строят «какой-то дом», потому что ей надо работать и над «другими государственными делами».