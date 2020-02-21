Второго ребенка с подозрением на коронавирус принудительно госпитализируют в Екатеринбурге

Екатеринбург, 21 февраля. Второго по счету ребенка принудительно госпитализировали в Екатеринбурге. У несовершеннолетнего заподозрили коронавирусную инфекцию.

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск о принудительной госпитализации. Ранее по решению суда была госпитализирована четырехлетняя девочка с подозрением на коронавирус, прилетевшая с китайского курортного острова Хайнань.

«Это ребенок из той же семьи, двухлетняя девочка», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службе облсуда.

В суде уточнили, что ребенок помещен в стационар до 26 февраля.

По информации облсуда, семья с детьми вернулась из города Санья 2 февраля, спустя 11 дней из поликлиники поступило сообщение, что у одного из детей есть признаки ОРВИ. Родителей призвали отправить девочку на госпитализацию, изолировать и отправить ее на медосмотр до 14 февраля, указал телеканал «360». Мать отказалась от госпитализации.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Согласно последним данным, от вируса погибли свыше двух тысяч человек.

Инфекция уже давно распространилась за пределами Китая, но случаи заражения в других странах фиксируются редко. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина будет создана через полтора года, указал «ФедералПресс».