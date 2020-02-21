Более 20 человек погибло на предприятиях Петербурга в 2019 году

Санкт-Петербург, 21 февраля. Более 20 человек погибло в Петербурге в 2019 году при исполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Международного форума труда со ссылкой на данные Комитета по труду и занятости населения (КТЗН).

Отмечается, что число смертельных случаев на производстве снижается. Если в 2018 году было зафиксировано 43 смертельных исхода, то в 2019 году — 27 трагических случаев.

При этом травмированность рабочего персонала, наоборот, увеличилась на 3%, в 2018 году зарегистрировали 124 таких факта, а в 2019 — уже 128. Большинство пострадавших являются гражданами РФ, мужчины травмировались гораздо чаще женщин (112 против 16).

Одной из травмоопасных сфер является здравоохранение. В 2018 году 15% травмированных имели отношение к медицинской отрасли.

«В ряде случаев травмы в здравоохранении связаны с неправомерными действиями третьих лиц. Например, скорая помощь выезжает с целью помощи пострадавшим, но врачи наталкиваются на противоправные действия родственников или окружающих», — пояснил специалист КТЗН Александр Агапкин.

Количество несчастных случаев в 2019 году осталось примерно на уровне предыдущего года и составляет 236 происшествий. Чаще всего инциденты происходят на обрабатывающих производствах, транспорте и строительстве. Обычно их причинами становятся отсутствие страховки либо средств индивидуальной защиты, допуск работников без обучения охране труда, непроведение медицинских осмотров, нарушение технологического процесса.

Международный форум труда пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 февраля. Одной из его центральных тем станет безопасность и охрана труда.