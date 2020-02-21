Главные новости 21 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 21 февраля.

Эвакуированные украинцы рассказали о своих впечатлениях от протестов, которыми их встретили соотечественники после возвращения. Вернувшиеся из Ухани украинцы решили «сменить национальность» после «радушного» приема.

Местный житель погиб при падении в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области. Мужчину затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом под Саратовом.

По мнению депутата Госдумы, против упоминания русских в Конституции РФ выступают откровенные русофобы. Затулин рассказал, кто выступает против понятия «русские» в Конституции РФ.

Смертельная авария произошла утром 21 февраля. Два человека погибли в ДТП с фурой в Новом Девяткино.

То, что украинцы бросали камни в своих эвакуированных из Китая из-за коронавируса сограждан, шокировало зарубежные СМИ. Европейцев шокировали украинцы, забросавшие эвакуированных сограждан в Новых Санжарах.

Анатолий Шарий говорит, что «скотство», которое произошло в Полтавской области, уже транслируется по европейским телеканалам. Шарий на примере Новых Санжар раскритиковал украинцев, тянущих страну в «Средневековье».

САА обнаружила штаб боевиков в Алеппо. ВВС коалиции США сбросили оружие в контролируемых SDF районах Дейр-эз-Зора. Сирия новости 21 февраля 07.00: САА обнаружила штаб «Нусры» в Алеппо, ВВС коалиции США сбрасывают оружие на востоке Дейр-эз-Зора.

ВКС РФ оказали поддержку САА при угрозе прорыва боевиков в Идлибе. США препятствовали проезду российского патруля в Хасаке. Сирия итоги за сутки на 21 февраля 06.00: ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в Идлибе, США препятствовали проезду патруля РФ в Хасаке.

Жители Новых Санжар объяснили, почему вышли на акции протеста против приезда эвакуированных из Ухани сограждан. Жители Новых Санжар объяснили, почему не рады вернувшимся из Китая украинцам.

США перебросили более 50 грузовиков с оборудованием в Хасаку. Турция разместила комплексы ПВО у границы САР. Сирия новости 21 февраля 12.30: новый конвой США прибыл в Хасаку, Турция разместила системы ПВО у границы САР.