Ярославский депутат предрек массовую продажу участков после введения штрафа за борщевик

Ярославль, 21 февраля. Депутат Ярославской областной думы Михаил Боровицкий раскритиковал предложение Совета Федерации ввести штраф за растущий на заброшенных земельных участках борщевик.

По его словам, произрастание борщевика является следствием проблемы, а не причиной. Людям стало не выгодно заниматься своей землей и обрабатывать ее. Даже если власти заставят всех убрать борщевик, на неухоженных участках появится «другая зараза».

«Смотрите, раньше у каждого населенного пункта люди картофель сажали, скот держали. Сейчас побросали все, потому что дорого платить за землю, не окупаются затраты. Штрафы — это движение не в ту сторону, люди просто откажутся от своих участков и все», — пояснил Боровицкий РИА Новости.

Ранее представитель Совета Федерации Ирина Рукавишникова предложила штрафовать россиян за растущий на их дачных участках борщевик. Она отметила, что летом этот вид растений начинает активно цвести, чем доставляет огромные проблемы аллергикам.

Сенатор намерена наказывать недобросовестных хозяев участков штрафом в размере 2-3 тыс. рублей, если речь идет об обычных гражданах, и 5-10 тыс. рублей, если речь идет о должностных лицах. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа может составить 7–12 тыс. рублей, а для юридических лиц — 20–30 тыс. рублей.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин рассказал о способах борьбы с борщевиком. По его словам, можно скашивать растение, не давая ему цвести, а можно индивидуально его опрыскивать.