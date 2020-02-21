Актер Сергей Кошонин призвал поддержать стремление женщин служить в армии

Известные политики и актеры собрались в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» по случаю главного мужского праздника — Дня защитника Отчества. Несмотря на то, что праздник мужской, сегодня можно наблюдать большое количество девушек, стремящихся связать свою жизнь со службой. Актер, известный по роли Майора Веригина в российском телесериале «Убойная сила», Сергей Кошонин высказался про большой интерес со стороны женского пола к службе в армии и правоохранительных структурах.

Гостям праздничного мероприятия в начале дали задание рассказать необычные истории о своей армейской жизни. Участники с радостью делились своими воспоминаниями о том, с какими трудностями им приходилось сталкиваться, когда они были солдатами.

Российский актер Кошонин вспомнил случай, как его чуть не обвинили в покушении на тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Устинова. В кулуарах пресс-конференции корреспондент Федерального агентства новостей узнал у артиста, как тот относится девушкам на службе в вооруженных силах или других силовых ведомствах.

«Я видел их в Израиле и к этому нормально отношусь. Израиль — очень маленькая страна, и поэтому девушки воюют наравне с мужчинами, когда приходит беда. Так всегда было и на Руси. Наши бабы в тылу ковали победу, когда воины погибали на фронтах. При этом женщинам необязательно служить с автоматами и ходить строем. Сейчас многие идут в МЧС, в Следственный комитет. Я вижу, сколько женщин хочет в этом участвовать. Если хотят, то ради Бога. Нужно только их поддерживать в этом, если к этому есть какой-то зов», — рассказал артист в эксклюзивном интервью ФАН.

Ранее актер заявил, что армию в России необходимо сделать полностью контрактной. При этом он вспомнил, что его годы службы в Советской армии прошли за копанием генеральских огородов и работой на их дачах.