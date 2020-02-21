Украинская полиция возбудила пять уголовных дел после беспорядков из-за эвакуации из КНР

Киев, 21 февраля. Украинская полиция возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской области. Массовые протесты разгорелись из-за эвакуации украинцев из Китая в санаторий на территории поселка.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу полиции региона Ивана Выговского, уголовные дела возбуждены по статьям «Групповое нарушение общественного порядка», «Массовые беспорядки», «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии», «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Накануне, 20 февраля, на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, эвакуированными из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса ― COVID-19. Эвакуированных доставили в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары.

Еще до прибытия эвакуированных украинцев местные жители устроили массовые беспорядки, выступая против размещения якобы «инфицированных» соотечественников. Акция протеста переросла в стычки с полицией. Автобусы с прибывшими из Китая украинцами забросали камнями.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что реакция соотечественников на эвакуацию граждан из Китая выставила Украину посмешищем перед всем миром. Верещук выразила недоумение в связи с реакцией местных жителей на размещение в их поселке эвакуированных из КНР украинских и иностранных граждан.

Политолог Михаил Погребинский уверен, что к подобной ситуации на Украине привела политика сил, пришедших к власти после Майдана, которые «разжигали ненависть в стране, сделали государственной идеологию интегрального национализма».