США готовятся использовать выборы президента для нового витка антироссийской истерии

В США начинается новый виток антироссийской истерии, в котором американские власти будут использовать ноябрьские выборы президента, заявила в интервью Федеральному агентству новостей председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ Елена Сутормина.

«Антироссийскому лобби в США не столь важно, кто станет главой государства. Для них главное поддерживать мнение, что наша страна всегда вмешивается в их внутренние дела, является источником зла и угрозой. Для этого будут создаваться новые фейки, распространяться лживая информация, развяжется новая информационная пропагандистская война», — предупреждает эксперт.

После президентских выборов 2016 года американская элита больше трех лет расследовала так называемый российский след победы лидера республиканцев Дональда Трампа. Однако никаких фактов и доказательств в пользу этой информации предоставлено не было. В результате в марте 2019 года спецпрокурору США Роберту Мюллеру пришлось уйти в отставку. В этом году российскую карту попытаются разыграть вновь, считает Сутормина.

«Подготовка к этой кампании в США идет вовсю, — уверена член ОП РФ. — При Трампе российско-американские отношения так и не вышли на новый уровень, видимого потепления не произошло. По ряду вопросов американская сторона продолжает вести себя так, словно хочет окончательно загнать отношения между двумя государствами, в том числе и мировые, в такой тупик, из которого невозможно будет найти выход. Эта ситуация угрожает международной безопасности в целом».

Накануне представители разведывательного сообщества США на брифинге в Палате представителей Конгресса заявили, что Россия якобы вновь вмешивается в президентские выборы с целью переизбрания действующего президента.