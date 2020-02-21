Троих предполагаемых экстремистов арестовали в Казани

Казань, 21 февраля. Предполагаемых организатора и двух членов ячейки организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России) арестовали до 18 апреля, сообщили в Вахитовском районном суде Казани.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля Руслану Ширинову, Олегу Малахову и Альберту Залалтдинову», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых участников ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра». По данным ведомства, участники ячейки планировали совершение тяжких преступлений, в том числе для поиска средств для дельнейшего выезда в Сирию и вступления в ряды международной террористической группировки.

Как указал «Царьград», правоохранители собрали доказательства формирования подозреваемыми в Татарстане ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджры» из трех россиян и украинца.

По информации УФСБ, сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого лидера и двух активных участников ячейки. В ходе обысков у них изъяли религиозную литературу джихадистского толка, электрошокер, холодное оружие, пишет «ФедералПресс».