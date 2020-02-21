Оззи Осборн выпустил сольный альбом после десятилетнего перерыва

Лондон, 21 февраля. Известный британский рок-музыкант Оззи Осборн выпустил новый альбом Ordinary Man. Он стал первым сольным альбомом Осборна за последние 10 лет и двенадцатым по счету.

Сборник включает 11 треков, первый из которых — композиция Straight to Hell. Как сообщают британские СМИ, в работе над Ordinary Man также принимали участие другие известные музыканты. В частности, речь идет о гитаристе Guns N' Roses Даффе Маккагане и барабанщике Red Hot Chili Peppers Чаде Смите.

Напомним, что в январе стало известно о болезни Осборна. Певец признался, что страдает от болезни Паркинсона. Она характеризуется замедленностью движений, дрожанием и нарушением рефлексов. В основе болезни лежит поражение нервных клеток ствола головного мозга. Осборн отметил, что для него это стало настоящим испытанием.

Из-за Паркинсона он был вынужден отменить часть своего турне No More Tours II («Никаких больше туров II») в США. Вместо этого артист отправился в Швейцарию на лечение. Кроме того, у Осборна обострилась старая травма на фоне пневмонии. Проблемы со здоровьем привели к тому, что он упал в своем доме в Лос-Анджелесе.

Оззи Осборн является одним из самых известных рок-музыкантов современности. Он основал знаменитую группу Black Sabbath, в которой долгое время выступал, а после оставил коллектив и занялся сольной карьерой. 71-летний певец заработал прозвище «Крестный отец хэви-метала», а также был включен в Зал славы рок-н-ролла в США и Великобритании.