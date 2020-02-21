Мать стоявшего на гречке ребенка отправили в колонию

Омск, 21 февраля. Жительницу Омска приговорили к 1,5 года лишения свободы за жестокое наказание для сына. Отчим мальчика ставил ребенка коленями на гречку, об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, отчим ребенка весной 2019 года не менее шести раз ставил мальчика коленями на гречку на длительное время ― от двух до девяти часов. Ребенок испытывал физическое и моральное страдание.

Мать ребенка знала о жестоком обращении с сыном, но не пресекла его. Мать и отчима признали виновными в истязании ребенка, а также омичку обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Суд приговорил женщину к 1,5 года колони, отчима ― к 4,5 года колонии общего режима.

Ребенку потребовалась операция из-за вросшей в колени гречки. Мальчик сбежал из дома к соседу, который и сообщил об истязании в полицию и вызвал медиков.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить бездействие органов опеки в ситуации с ребенком, которого ставили на гречку. История получили широкую огласку после появления в эфире федерального канала.