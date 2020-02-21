Brexit угрожает финансовому благополучию стран Европы

После Brexit и провала попыток убрать Трампа с поста президента США дальнейшая судьба Евросоюза, можно сказать, повисла на тонком волоске. Из всех действующих и потенциальных глобальных «центров силы» современного мира «единая Европа» — самый слабый и «беспроектный», «бесцельный». Теперь это уже совершенно очевидный факт, который признан и на идейном уровне — докладом Мюнхенской конференции по международной безопасности, где эти самые беспроектность и бесцельность были представлены как «беззападность» («Westlessness»), и на уровне политическом — экстренный саммит Евросоюза, прошедший 19-20 февраля в Брюсселе, не смог утвердить бюджет на 2021-2027 годы.

Дело здесь даже не в самом наличии разногласий между странами-членами ЕС (где и когда их не бывает?), а в причинах и характере этих разногласий. Они достаточно просты и хорошо известны. Вот таблица «евродоноров» и «еврореципиентов» в 2014-2018 годах (данные последних двух лет действия евробюджета 2014-2020 пока неизвестны). Доноры выделены зеленым цветом, реципиенты — красным.

Казалось бы, не такие уж большие деньги, но примерно 50 млрд евро, которые должна была внести в новую «евросемилетку» Великобритания, на дороге не валяются, а увеличивать свои расходы на «единую Европу» ни в Берлине, ни в Париже особым желанием сегодня не горят. В Германии уже год как идет сокращение промышленного производства (в основном — как следствие американо-китайской торговой войны и сокращения заказов из КНР), а Франция при Макроне куда больше озабочена качеством, чем объемом Евросоюза, его субъектностью, а не формальными границами.

Поэтому та пауза на двусторонние переговоры, которую сейчас взяли в Брюсселе, вряд ли приведет к каким-то компромиссам: страны-доноры намерены «затянуть пояса» странам-реципиентам, особенно — из «новой», Восточной Европы («старые» Испания, Португалия, Бельгия и Люксембург здесь имеют привилегии, с Грецией все сложно). А те с такой перспективой категорически не согласны (вспомните Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца»: «Я без пропитания оставаться не могу… Где же я буду харчеваться?») и, соответственно, будут «давить» на ЕС, чтобы сохранить или даже расширить свои преференции. Вплоть до угрозы выхода из «единой Европы» и/или полной переориентации на США, Китай или даже… Россию (в случае тех же Венгрии или Словакии такой поворот событий отнюдь не исключен, хотя и кажется сейчас маловероятным).

Конечно, Шотландия будет рваться из Великобритании обратно в Евросоюз (она-то и осталась в 2014 году в составе Соединенного Королевства только из-за угрозы лишиться членства в ЕС), а Северная Ирландия теперь будет шаг за шагом втягиваться в Ирландию. Но это всего лишь два маленьких плюса на фоне множества огромных минусов.

США грозят ЕС (без Великобритании) торговой и финансовой войной по типу китайской. Кроме того, они через Североатлантический альянс (Майкл Помпео в Мюнхене идею «евроармии» зарубил на корню: только НАТО!) намерены еще больше усилить свой контроль над «постсоветской Европой», размещая там все больше своих солдат и вооружений и разрывая все логистические связи между Россией и Германией новым «санитарным кордоном».

ФРС и Банк Англии могут (похоже, они уже договорились и готовы) начать атаку на евро через проблемные банки Старого континента (прежде всего — Deutsche Bank). Китай при таком развитии событий «зависает» на западной границе России и теряет европейские рынки, а сама Европа идет «под англосаксонский нож». Причем все это будет происходить даже в том случае, если проблемы с евробюджетом до 2027 года каким-то чудом решатся — просто не так быстро и радикально.

Единственным выходом из подобного тупика является союз ЕС с Россией, но европейские политики, видимо, еще не в состоянии эту простую истину осознать, и успеют ли это сделать до того, как их темечки начнет клевать пресловутый жареный петух, пока неизвестно.