Кудрин рассказал в Сербии о своей мечте

Белград, 21 февраля. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании аудиторских палат РФ и Сербии в Народной скупщине (парламенте) республики рассказал о своей мечте. Он хочет привлечь россиян к контролю и анализу того, как тратятся государственные финансы.

«Нам нужно больше информировать общество о том, чем занимается Счетная палата. У меня, как у бывшего министра финансов, есть своя мечта — чтобы государственные финансы и то, как платятся деньги налогоплательщиков, стали интересными для всех граждан», — сказал Кудрин.

По его словам, аудитор должен в доступной форме объяснить гражданам эти процессы, чтобы каждый стал заинтересованным в том, как тратятся государственные финансы.

Кудрин добавил, что когда он возглавил Счетную палату и ознакомился с отчетами аудиторов, то они произвели на него впечатление очень сухих трудночитаемых документов. Поэтому стоит задача усовершенствовать форматы подачи информации, чтобы они «были для граждан новым стимулом для анализа государственных финансов», указал глава Счетной палаты.

В пятницу глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подписал с председателем Государственного управления по аудиту Сербии Душко Пейовичем обновленное соглашение о сотрудничестве, действующее с июня 2011 года. Обновленный документ будет учитывать современные реалии деятельности высших органов аудита государств.