«Несуществующую» девочку случайно нашли в Саратове

Саратов, 21 февраля. «Несуществующую» 10-летнюю девочку нашли в Саратове. Родители не удосужились оформить ни одного официального документа, который бы подтверждал существование ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обнаружить полное отсутствие каких-либо бумаг на ребенка помог случай. В 2019 году заместитель прокурора Саратовской области Павел Мельник выходил из своего дома и заметил соседского ребенка, внешний вид которого наталкивал на мысль о том, что семья может быть неблагополучной. Мельник дал поручение провести проверку и навестить родителей девочки.

Оказалось, что мать девочки не оформила ни одного документа после того, как девочка появилась на свет в местном роддоме. Таким же образом она поступила, когда у нее появился второй ребенок.

По данным проверки, дети являются вполне нормальными и не имеют никаких отклонений. Однако отсутствие документов привело к тому, что они не ходили в школу, а также не прикреплены на медицинское обслуживание.

Только благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры удалось оформить необходимые бумаги и определить детей в образовательное учреждение.