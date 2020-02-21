Эксперты назвали самое выгодное время для покупки нового iPhone

Москва, 21 февраля. Новые модели iPhone начинают дешеветь сразу после официального выпуска в начале осени, а к весне их стоимость стабилизируется. Такой вывод сделали аналитики «Яндекс.Маркета».

Эксперты изучили спрос на iPhone, которые были представлены в 2018-2019 годах, и пришли к мнению, что новый гаджет от Apple лучше всего приобретать в феврале-марте. Стоимость устройств в это период уже существенно меньше стартовой.

По данным аналитиков, в 2018 году из новинок американского производителя больше всего подешевели iPhone (30% за год), Xs Max (30%) и iPhone Xr (20%). В 2019 году сильнее всех потерял в цене iPhone 11 Pro на 512 Гб (15%), а меньше других упал в цене iPhone 11 с памятью 64 Гб.

Еще один вывод исследования заключается в том, что наиболее бюджетные линейки устройств iPhone Xr и iPhone 11 дешевеют меньше других.

«Эти модели наиболее популярны, поэтому и цена на них меняется не так сильно», — уверяют эксперты.

Аналитики также сообщили, что сейчас цены на iPhone находятся на низком уровне по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, сколько теряет Apple из-за эпидемии коронавируса нового типа. Компания получит меньшую прибыль в связи с закрытием торговых точек на территории Китая. Кроме того, производитель объявил об ограничении поставок iPhone, передавала «Газета.ру».