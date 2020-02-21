Пучков потребовал от «оппозиции» учить законы, а не защищать террористов «Сети»

Известный писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил, что оппозиции плевать, за кого вступаться — главное противостоять власти, и акция в поддержку представителей запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» в Северной столице не исключение.

Ранее власти Санкт-Петербурга согласовали проведение митинга в поддержку осужденных членов признанной в России террористической организации «Сеть». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили организаторы — незарегистрированная Объединенная коммунистическая партия, движения «Марксистская тенденция», «Революционный Комсомол» и «Левый Блок». Как предполагают оппозиционеры, в мероприятии, которое состоится в парке Екатерингоф, примут участие около 700 человек.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. Суд установил, что в мае 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество с названием «Сеть». Оно объединило анархистов из различных регионов для насильственного изменения конституционного строя в России.

Так, фигуранты дела организовали в Пензе два подразделения: «5.11» или группа «5 ноября», а также «Восход», в которое вошли знакомые Пчелинцева и Шакурского — Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и Арман Сагынбаев. Во время подготовки к терактам члены «Сети» раздобыли два пистолета Макарова, гранаты Ф-1 и взрыватели к ним, а также собрали взрывное устройство. С 2015 года преступники активно тренировались в заброшенных лагерях и на базах отдыха, эти факты зафиксированы на камеру. Тут необходимо отметить, что боевики отрабатывали навыки владения огнестрельным оружием и сценарии с применением коктейлей Молотова.

К слову, сразу после задержания группы в 2017 году, террористы начали давать признательные показания. Причем, как утверждает заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области Евгений Пучков, на фигурантов уголовного дела никакого давления не оказывалось, а все сообщения оппозиции о том, что Пчелинцева, Шакурского и их приятелей пытали сотрудники ФСБ — это попытка радикализировать дело и оказать давление на суд.

Комментируя проводимый митинг в поддержку фигурантов дела «Сети», а по сути, настоящих террористов, планирующих взрывать правительственные здания, российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в «российском протестном движении просто не существует умных людей».

«Первый раз это стало наглядно видно на Болотной площади, когда перед сценой собрались коммунисты, монархисты, нацисты и гомосексуалисты. Что у них общего — я понять затрудняюсь. Если они считают, что для достижения каких-то целей собравшиеся там коммунисты должны, так сказать, сблокироваться с нацистами, то я как-то теряюсь. Какие же вы тогда коммунисты и что это вообще такое? Если вы заодно выступаете с православными монархистами, ну, это тоже не менее странно. А тому же Леше Навальному вообще неважно, о чем речь, если это можно использовать против власти. Наградили кого-то — это против власти, его нельзя награждать. Посадили кого-то — это тоже против, нельзя его сажать. Чем эти люди руководствуются при своих оценках — ну, вот эти люди ничего не взорвали и никого не убили, за что их сажать? Я не знаю, это очень низкий уровень правовой культуры», — говорит Пучков.

При этом собеседник ФАН предложил всем тем, кто выступает в поддержку фигурантов дела «Сети», купить себе последнюю редакцию уголовного кодекса России и пояснения к нему, которые помогли бы разобраться, почему не стоит поддерживать террористов и какие действия считаются достаточными для обвинения в террористической деятельности.

«Но никто из них [оппозиционеров] в подобных вещах не разбирается. Последний отличный пример — это так называемый режиссер Олег Сенцов. Человека задержали с 8 кг тротила в рюкзаке и посадили, но он-то ни в чем не виноват, он жертва режима, он же ничего не взорвал, утверждали некоторые. Повторюсь: вы хоть кодекс купите, почитайте. Ведь потом Сенцова отпустили на Украину, где он тут же рассказал, что действительно шел взрывать, что у них там террористическая ячейка. Ну и как выглядят теперь те люди, которые его защищали? Вот и с делом этой так называемой «Сети» — просто подхватили и понеслось. Это совершенно в русле оппозиционных трендов», — продолжил эксперт.

Причем в случае, если бы члены так называемой «Сети» все же довели свое дело до конца и что-то действительно взорвали, и в результате пострадали бы граждане РФ, то представители различных оппозиционных движений тут же накинулись бы на правоохранителей с обвинениями в непрофессионализме.

«Да, были бы вопли, что не доглядели, за что вы там вообще деньги получаете, где профессионализм, почему вы их не задержали до того, как они что-то сделали и т.д. Ну, чушь собачья. Повторю, там любое положение будет использовано для нападок на власть и достижения своих результатов», — заключил Дмитрий Пучков.

Соответственно, в деле «Сети» видна в первую очередь политическая подоплека со стороны оппозиции, которая настроена на то, чтобы раскачать обстановку внутри страны и спровоцировать новую, еще большую волну народного протеста. Тем не менее общественность склонна доверять судебной системе.

Необходимо также отметить, что официальное решение суда, признавшего виновными фигурантов «Сети» по статьям «Создание и участие в террористическом сообществе», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», до сих пор можно обжаловать. Но пока таких действий никто не предпринял — приговор остается в силе.