Автоэксперты составили российский рейтинг автомобилей мечты

Москва, 21 февраля. Эксперты из журнала Авто.ру провели опрос, чтобы узнать, о каких автомобилях россияне мечтают больше всего. Опрос проводился в Москве, Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре и в ряде других крупных городов.

Выяснилось, что самой желанной машиной в России является Toyota Land Cruiser 200 и Prado. Такой ответ дали 20% респондентов. На втором месте оказался Mercedes-Benz, который назвали 11% респондентов. В первую очередь речь идет о машинах G-класса, известных также как «Гелендваген». Третье же место досталось Lexus (6%). Следом идут машины BMW, Audi, Porsche, Lada, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen.

«Только в трех городах из восьми автолюбители мечтают не о Toyota: в Москве и Краснодаре на первом месте Mercedes-Benz, а в Петербурге — BMW. Во всех остальных регионах Toyota со значительным отрывом обошла все остальные марки, включая самые роскошные», — пишет портал.

Ранее автоэксперты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России. Его возглавил отечественный седан Lada Granta, который продается за 456 тыс. рублей. Немного дороже лифтбэк и хетчбэк Lada Granta, их стоимость составляет 473 тыс. рублей. Кроме того, в список самых дешевых авто эксперты включили универсал Lada Granta, седан Datsun on-DO, внедорожник Lada 4x4, хетчбэк Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross, седан Renault Logan и хетчбэк Renault Sandero.