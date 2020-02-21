Сирия, 21 февраля. Неизвестные застрелили мужчину на востоке Даръа. Военные США патрулируют территорию города Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки. Турецкая военная техника прибыла в контролируемый «Хайят Тахрир аш-Шам» город Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов с воздуха в Алеппо и Идлибе; произвели обмен пленными с боевиками на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили военную технику в город Идлиб.

Соединенные Штаты: патрулируют территорию города Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

Произошел обмен пленными между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» в западной части Алеппо. Twitter-канал (Breizhman1983) сообщает о том, что выдача пленных боевиков и солдат САА состоялась в районе населенного пункта Анджар, который перешел под контроль правительственных подразделений в минувший понедельник.

После этого ВВС Сирии продолжили атаковать места базирования исламистов вооруженной оппозиции недалеко от границы с Идлибом. По информации военного источника в сети Telegram (almohrarmedia2), ВВС САР нанесли удары по укреплениям и штаб-квартирам радикалов на окраинах населенных пунктов Шейх-Сулейман и Такад. Напомним, САА развивает полномасштабное наступление в зоне «Большого Идлиба», в ходе которого уже были освобождены значительные территории. В том числе впервые с 2012 года силы САР установили полный контроль над городом Алеппо и его окрестностями.

Провинция Даръа

Информационное агентство Syrian Network for Human Rights заявило о еще одной вылазке группы вооруженных людей в Даръа. На этот раз неизвестные напали на одного из мирных жителей, адвоката по имени Юсеф аль-Доу. Мужчина был застрелен в городе Аль-Мусейфира в восточной части региона. В настоящий момент ведутся поиски свидетелей нападения, которые помогут установить детали происшествия. Напомним, ранее также поступали данные о налете неизвестных на пункт пропуска Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Ас-Санамейн. Ни одно из антиправительственных формирований все еще не заявило о причастности к атаке.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС не перестают оказывать поддержку сирийским войскам в отражении налетов со стороны исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне группировок. По информации новостного портала Step News Agency, точечные авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по военным объектам боевиков на окраине населенного пункта Каминас на востоке Идлиба. В то же время боевые вылеты состоялись в северной части провинции, в районе города Тафтаназ. О результатах работы ВВС Сирии пока ничего неизвестно.

Между тем военная техника Турции, в том числе танки, была замечена в административном центре провинции. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал (NovostiDamask). Как известно, Идлиб находится в оккупации бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (YusufAd76532779) сообщает о том, что американские патрульные автомобили объезжают территорию города Аль-Маликия, находящегося на северо-востоке Хасаки недалеко от границы с Ираком. О целях проведенных рейдов пока ничего неизвестно. Напомним, в первой половине дня также поступали данные о переброске в провинцию очередного военного конвоя Соединенных Штатов. Как известно, в Хасаке, как и в соседнем Дейр-эз-Зоре, располагаются крупнейшие нефтяные месторождения САР, на которых США ведут незаконную добычу и вывоз энергоресурсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.