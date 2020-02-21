Россиянку задержали в Испании по запросу США

Москва, 21 февраля. Испанские правоохранители по запросу США задержали гражданку России Олесю Красилову в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Об этом сообщил президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По его словам, Красилова является переводчицей. 10 февраля она отправилась в командировку в Испанию, однако 14 февраля ее задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Россиянка была задержана по запросу США. Американская сторона обвиняет гражданку России в передаче биометрических данных третьим лицам. При этом переводчица была объявлена в международный розыск.

В США россиянке может грозить пожизненный тюремный срок. В настоящее время Красилова находится под стражей в Испании.