Прокуратура Болгарии назвала имена обвиняемых в покушении на убийство россиян

София, 21 февраля. Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, которых обвиняют в покушении на убийство граждан страны в 2015 году. Соответствующая информация опубликована в официальном заявлении ведомства.

«Софийская городская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех лиц — граждан России — Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова», — указывается в сообщении.

Во время проведения расследования удалось выяснить, что граждане России, которые в настоящее время проживают в Москве, якобы использовали различные «международные паспорта» с поддельными данными.

Трех россиян обвинили в том, что они совершили покушение на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом. Они были объявлены в международный розыск. Кроме того, на каждого из подозреваемых был выдан европейский ордер на арест.

В конце января два российских дипломата ранее были объявлены персонами нон грата по обвинению в шпионской деятельности, которую они якобы осуществляли. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич отреагировал на дипломатический скандал, разгоревшийся между Болгарией и Россией. Он пояснил, что подобные инциденты, как правило, являются проявлением шпиономании и русофобии, свойственной некоторым западным странам. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов из Болгарии.