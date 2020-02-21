Экс-министр из Украины Анатолий Гриценко заочно приговорен к шести годам. События дня. ФАН-ТВ

Россия готова снижать «нефтяную премию» Министр энергетики России Александр Новак раскрыл детали нового предложения Минску. А именно снижения премии в цене на черное золото. Пропорционально этому наша экспортная пошлина и дальше будет уменьшаться. В итоге премию, которую Белоруссия заплатит нашим компаниям, могут урезать на $2 за тонну нефти. И делать так ежегодно, пока действует налоговый маневр. Напомним, что в России запланировано снижение до нуля экспортной пошлины на черное золото. Но вместе с ней равномерно растет налог на добычу ресурса. Лукашенко не раз жаловался, что в условиях такого маневра цены на нефть для Белоруссии растут. Но сегодня он заявил, что Москва готова компенсировать Минску эти потери — по некоторым данным, это свыше $300 млн за год. В феврале вопросы этой сферы белорусский президент уже обсуждал с Владимиром Путиным, как лично, так и в телефонных переговорах. И, вероятно, прямой диалог лидеров все-таки привел к результату.

Экс-министра из Украины заочно осудили на шесть лет Шесть лет колонии — такой приговор в Москве огласили Анатолию Гриценко, бывшему министру обороны Украины. Его осудили за призывы к терроризму, более того, наша прокуратура вообще запросила девятилетний срок. Но есть одно но: вердикт стал заочным, а сам чиновник, лидер партии «Гражданская позиция», по-прежнему в розыске. Гриценко обвинили в публичных призывах взрывать наши поезда с боевой техникой, а также машины в Москве и Таганроге, что он предложил в ответ на якобы российскую агрессию. Кстати, за последнее время в уголовных сводках уже фигурировали и другие украинские политики. В их числе, например, Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк и еще несколько экс-депутатов Рады. Они (правда, тоже заочно) фигуранты дел о нападении на посольство России в Киеве 2016 года. А вот еще один экс-министр (на сей раз украинского транспорта) Николай Рудьковский свой приговор в Москве услышал вживую. Его осудили на два года и тоже по делу об атаке на нашу дипмиссию в Киеве (только уже в 2014-м). Тогда радикальные активисты забросали посольство камнями, а Рудьковский к ним присоединился. Хотя, учитывая, сколько диверсий власти Киева предрекали, например, Крыму, такой «разбой» вряд ли кого-то удивляет.