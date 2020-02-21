Шаведдинов судится с командиром части за исключительное право на мобильный телефон

Москва, 21 февраля. Бывший оппозиционер, а ныне рядовой Руслан Шаведдинов 29 января обратился в Архангельский гарнизонный военный суд с иском к командиру части 23662 об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления, то есть потребовал права на мобильную связь. Федеральное агентство новостей уже писало о службе Шаведдинова на Новой Земле, условиях быта, занятиях и патриотических мероприятиях, в которых он с удовольствием участвует. Судя по всему, единственное, что не устраивает Руслана, — невозможность общаться по мобильной связи.

Основанием для обращения Шаведдинова стал тот факт, что, в соответствии с законом, который вступил в действие 17 марта 2019 года, запрещено пользоваться только смартфоном или другим мобильным устройством с bluetooth, ИK-пopтом, Wi-Fi, фoтoкaмepой и paзъeмом внeшнeй пaмяти, диктoфoном и внeшним paзъемом. Запрета на пользование простейшими, примитивными устройствами нет.

Однако Шаведдинов почему-то не прочитал весь закон, где написано о запрете пoльзoвaтьcя любыми тeлeфoнaми, ecли чeлoвeк учacтвуeт в чpeзвычaйныx вoeнныx cитуaцияx, пpи бoeвoм дeжуpcтвe, в нapядe, нa учeнияx, нa cбopax в чacти или нa eе тeppитopии в cлужeбнoe вpeмя. Часть Шаведдинова находится в таких условиях, что ее покидать просто невозможно, да и опасно — в увольнение выйти за пределы можно только к белым медведям, что крайне опасно. Поэтому солдаты часть не покидают совсем.

«У нас есть ряд частей, с территории которых вообще запрещена связь с гражданскими лицами, — рассказал источник в суде. — Эта часть именно такая. Она связана непосредственно с охраной границ Российской Федерации. С нашей безопасностью. Поэтому и такое вето. С территории части нельзя звонить на «гражданку» никому. Обычно призывники это понимают, но иногда встречаются и те, которые настроены посудиться. Так что это не единичный или редкий случай».

Первое выездное заседание по иску состоялось 19 февраля. Следующее намечено на 25 февраля. Надо отметить, что судья Артем Шишляев для этого специально вылетает на Новую Землю на выездное заседание. По информации источника, шансы Шаведдинова получить исключительное во всей части право пользования мобильным телефоном очень невелики.