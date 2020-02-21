В РАН выступили против депортации ВИЧ-инфицированных мигрантов

Москва, 21 февраля. Нельзя ограничивать передвижение людей с ВИЧ. Такое мнение Федеральному агентству новостей озвучил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Академик РАН принял участие в организованном Госдумой круглом столе по соответствующей проблематике. В беседе с журналистом он прокомментировал прозвучавшее в ходе встречи предложение о снятии ограничений на пребывание в России ВИЧ-положительных мигрантов.

«Да, это было бы оптимально. Мы все-таки должны бороться с эпидемией, с пандемией во всех странах, наверное, одинаково — чтобы был общий подход. Это значит, что мы должны думать не только о своей стране, но и о других странах и о людях, которые могут быть инфицированы», — сказал Покровский.

По его словам, депортация из России может негативно сказаться на жизни иностранного гражданина.

«Человек приехал сюда, получил хорошую работу, получает деньги, обеспечивает там свою большую семью. Вдруг у него обнаруживается ВИЧ-инфекция — его высылают, у него рушатся все жизненные планы. Он оказывается в своей стране и вполне возможно, что там начинает вести какой-то асоциальный образ жизни или старается попасть в Россию уже нелегально», — указал собеседник ФАН.

Таким образом, мы усугубляем проблему, считает Покровский.

«Поэтому я тоже придерживаюсь той точки зрения, что нельзя ограничивать передвижение людей с ВИЧ никоим образом», — заключил академик РАН.

Напомним, в России действует закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека», согласно которому иностранные граждане или лица без гражданства подлежат депортации при выявлении у них ВИЧ. Исключения делают только для тех, чьи члены семьи постоянно проживают в стране.