В ЛНР назвали имена украинских силовиков, пытавшихся проникнуть в республику

Луганск, 21 февраля. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий назвал имена участников диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков, которые пытались 18 февраля проникнуть на территорию республики.

«Нашей разведкой установлены участники диверсионной группы, примечательно, что половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь», — сказал Осадчий на брифинге.

Он назвал имена и звания десяти участников диверсионно-разведывательной группы силовиков. Список опубликован на официальном сайте Народной милиции Луганской Народной Республики.

Осадчий также напомнил украинской стороне, что все материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, Генеральной прокуратуре ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 72-й бригады ВСУ.

Луганские и украинские силовики обвинили 18 февраля друг друга в обстрелах в Донбассе. Обе стороны утверждают, что противник использовал запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. ВСУ заявили о боестолкновении у линии соприкосновения, в ЛНР сообщили, что украинские силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.