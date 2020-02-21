Гурцкая рассказала, кто должен представлять Россию на Евровидении-2020

Известная российская певица и общественный деятель Диана Гурцкая призналась, что была бы рада тому, если бы нашу страну на предстоящем музыкальном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представлял Александр Панайотов.

Заслуженная артистка РФ дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью и поделилась своими мыслями по теме данного мероприятия, в котором она и сама до этого участвовала (в 2008 году в Сербии).

«Евровидение» для каждого музыканта, певца — огромный праздник, — сказала Гурцкая. — Это престижно, это высокий уровень, это очень хороший конкурс, и я хочу всем пожелать удачи. Лично для меня выступление на «Евровидении» было большой школой».

По словам собеседницы ФАН, она обожает всех своих коллег, и ей трудно выделить кого-либо особо в данный конкретный момент. Но все же есть одно исключение.

«Я с большим уважением, пиететом, отношусь к Александру Панайотову, — отметила Гурцкая. — Потому что он — прекрасный певец, обладатель такого невероятного, удивительного вокала с совершенно потрясающим диапазоном. Саша многогранен, и я порадуюсь, если он поедет (в Нидерланды). Это будет очень профессиональное выступление».

Диана Гурцкая пообещала, что в этом случае будет молиться за то, чтобы Александр победил на «Евровидении-2020», ну, или хотя бы вошел в первую тройку. А вообще, она всегда за всех переживает, потому что знает, каково это — стоять там на сцене.

«Может быть, кому-то покажется легким — спеть какие-то три минуты, и все, — предположила заслуженная артистка РФ. — Но это огромная работа, огромная ответственность. Помню, как сильно переживала за Сережу Лазарева, за Полину Гагарину, за Диму Билана... Все они — удивительные музыканты, которые весьма успешно выступили».

Собеседница ФАН добавила, что ей посчастливилось до этого поработать вместе с Панайотовым, поэтому она желает ему успеха. Певица уверена, что «он очень красиво представит нашу страну».

Юбилейный, 65-й по счету, конкурс песни Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Там выступят представители 41 страны, причем половина участников уже известна.

Право назвать певца (или певицу) от России есть в этом году у Первого канала. Сначала были сообщения, что он обнародует имя в феврале. Но не исключено, что это произойдет в марте, за день-два до поездки делегации телеканала в Нидерланды на традиционное специальное совещание.

Диана Гурцкая выступала на музыкальном конкурсе Евровидение в 2008 году, представляя тогда Грузию с песней Peace Will Come («Мир наступит»). Она поделила в Белграде 11-12 позиции вместе с группой из Латвии.

Тогда же, кстати, случилась единственная в истории победа России — лауреатом стал Дима Билан с композицией Believe («Верить»), опередивший хорошо известную теперь в нашей стране украинскую певицу Ани Лорак (Shady Lady — «Загадочная леди»).

Ранее известный российский продюсер Игорь Крутой сказал, что лично отправил бы на Евровидение белорусского исполнителя Тиму Белорусских.