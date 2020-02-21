Фадеев заступился за Алсу и ее дочь после скандала на «Голосе»

Москва, 21 февраля. Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев заступил за певицу Алсу и ее дочь Микеллу Абрамову, которые оказались в центре скандала после финала шоу «Голос. Дети».

История с победой Микеллы, которую многие зрители посчитали нечестной, вновь начала активно обсуждаться после того, как Алсу призналась, что покупала голоса. Певица дала интервью Ксении Собчак и рассказала, что покупала СМС в поддержку своей дочери, однако подчеркнула, что не нарушила правила конкурса, которые позволяют отправлять до 20 СМС с одного номера. Фадеев, комментируя ситуацию, попросил прекратить давление на Алсу и ее дочь.

«Эта бедная девочка, эта бедная Алсу. Оставьте детей в покое», — отметил он в разговоре с порталом «Слово и дело».

Он подчеркнул, что ему все равно, кто победит в «Голосе», но постоянные скандалы расстраивают членов семьи Микеллы.

Напомним, что в финале «Голоса» участвовали Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков. Победу в итоге одержала дочь Алсу, однако позже Первый канал аннулировал итоги конкурса, поскольку специалисты заметили аномалии при голосовании. Компания Group-IB зафиксировала массовую автоматизированную отправку смс за Абрамову. В итоге было принято решение наградить всех финалистов конкурса.

При этом сами участники «Голоса» никаких обид друг на друга не держат. В прошлом году Микелла представила совместную песню с финалистом конкурса Ержаном Максимом. В работе над созданием песни приняли участие продюсер Дмитрий Климашенко, а также авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин.