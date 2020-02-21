Академик РАН предложил пересмотреть статью об уголовном наказании за заражение ВИЧ

Положения законодательства, связанные с наказанием за заражение ВИЧ-инфекцией, необходимо усовершенствовать. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Академик РАН принял участие в организованном Госдумой круглом столе по соответствующей проблематике. В беседе с журналистом он прокомментировал прозвучавшее в ходе встречи предложение исключить из Уголовного кодекса статью, предусматривающую ответственность за передачу ВИЧ-инфекции.

— Вадим Валентинович, сегодня говорили о том, что наличие статьи об уголовной ответственности за заражение ВИЧ приводит к страху криминального преследования. По мнению общественников, стоит в таких случаях применять наказание за причинение вреда здоровью. Как вы относитесь к такой идее?

— Это вопрос очень непростой. Многие считают, что этот закон (ст. 122 УК РФ. — Прим. ФАН) действительно предупреждает распространение ВИЧ-инфекции. Другое дело — как он применяется и как его трактуют правоохранительные органы. Часто он, как и прозвучало в докладе, трактуется неправильно.

— Вы имеете в виду ситуации, связанные с применением положения статьи о заведомом поставлении другого в опасность заражения?

— Да. Поэтому скажем, если ВИЧ-позитивный укусил милиционера, то, значит, он поставил его в угрозу заражения. Его за это судят по этой статье. Но, на самом деле, таким образом заражения не происходит. Здесь еще нужно поработать, как это говорится, над правоохранительной практикой. У нас, как правильно сказали, многие судьи, прокуроры, следователи не очень хорошо знают, как передается ВИЧ. Часто обвинения бывают необоснованными.

— То есть об отмене статьи говорить пока рано? Надо урегулировать ее применение?

— Здесь тоже много моментов, которые действительно сложны. Например, (сторонники отмены статьи. - Прим. ФАН) говорили о том, что, если человек принимает антиретровирусные препараты, у него сниженная вирусная нагрузка. Теоретически он не заразен для своего партнера. Но, если у него, допустим, резистентный ВИЧ, он принимает препараты, на самом деле у него вируса много, и он может передать ВИЧ-инфекцию. (Аналогично. – Прим. ФАН), если он пару дней не принимал лекарства, и у него появился вирус в крови. Можно ли людям, которые регулярно принимают препараты, вступать в половую связь, не предупредив партнера о риске заражения?

— Даже принимая препараты, можно представлять угрозу для партнера?

— В каком-то проценте случаев. Точно мы не можем сказать. Принял он сегодня препарат или не принял? Сколько раз он пропускал? Процент зависит и от того, насколько хорошо проводилась работа с этим пациентом, объяснили ли ему, как правильно принимать препараты и так далее. Дальше ответственность вроде бы переходит на доктора. Он может сказать, что доктор не объяснил, как правильно принимать препараты и так далее. В каждом индивидуальном случае будет решать очень трудно судьям.

— Можете привести конкретный пример?

— Я помню такой случай, когда один из супругов заразил другого. Потом они поссорились, и муж подал на жену в суд. Она тогда заявила: «Разве ты не знал, что я ВИЧ-инфицированна? Я тебя предупреждала». На что он ей ответил, что думал, будто она пошутила. Что делать судье в этой ситуации? Кто действительно виноват? Эта женщина? Или мужчина, который принял ее слова за шутку?

— Как же нужно действовать? Стоит доработать саму статью, предусматривающую ответственность за такие случаи?

— Да, может быть переработать. Потому что, если мы говорим о наличии умысла, то он подразумевает, что ты пришел, специально вступил в половую связь без защиты, чтобы заразить. При этом, как правило, само заражение происходит в обычной ситуации: все выпили и забыли про презервативы, или их не было с собой. Преднамеренного заражения при этом не было. Было, если можно так сказать, халатное поведение со стороны человека с ВИЧ.

— Стоит предусмотреть в этой статье различные ситуации?

— Нужна более тонкая дифференциация. Работать здесь надо с юристами. Конечно, необходимо усовершенствовать этот закон.