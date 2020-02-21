Галкин принес извинения экс-солистке группы «Мираж» за клевету о фонограмме

Москва, 21 февраля. Юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин принес свои извинения экс-солистке поп-группы «Мираж» Натальей Гулькиной в связи с некорректными высказываниями в ее адрес.

Поводом для извинений стал выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале, в ходе которого Галкин заявил, что Гулькина «пела под фонограмму» одну из песен группы «Мираж», которая якобы была записана Маргаритой Суханкиной.

Позднее Гулькина опровергла слова Галкина и обвинила телеведущего в клевете. Певица подчеркнула, что никогда не пела под фонограмму Суханкиной, а также покинула группу, когда продюсер коллектива Андрей Литягин предложил ей петь под фонограмму.

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором извинился перед Натальей Гулькиной за некорректные высказывания в ее адрес. Юморист отметил, что данный инцидент является «абсолютно неосознанной» ошибкой с его стороны. Он также добавил, что давно не ассоциирует Гулькину с группой «Мираж», так как она является «независимой творческой единицей».

«Как вообще могло такое прийти в голову, что Вы пели каким-то чужим другим голосом? У Вас потрясающие вокальные данные. Вы в дублере не нуждаетесь. Вы для меня просто не ассоциируетесь с группой «Мираж», а давно самостоятельная творческая личность», — сказал Галкин.

Позднее Гулькина отреагировала на извинения Галкина, назвав их крайне неожиданными. Певица подчеркнула, что видеообращение Галкина ставит точку в этом «конфликте». Кроме того, певица выразила готовность стать участницей программы Галкина.