В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

На севастопольской главной базе Черноморского флота России был поднят Андреевский флаг над новым морским буксиром «Сергей Балк».

В торжественном мероприятии принимали участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны Черноморского флота, а также духовенство. После включения в состав флота, экипаж судна должен будет провести проверку готовности буксира к выходу в море, после чего «Сергей Балк» приступит к выполнению плановых задач по боевой подготовке.

Как заявил корреспонденту ФАН начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны России капитан 1 ранга Сергей Епифанов, спуск на воду нового буксира «событие очень важное для ЧМ России».

«Почти 30 лет Черноморский флот не получал буксиров такого класса, это судно на сегодняшний день является одним из самых современных, оно способно решать задачи в любой точке мирового океана, так как по своим характеристикам является универсальным и многофункциональным. Это и неограниченный район плавания, который позволяет в любых морях и океанах выполнять задачи, это и корпус в ледовом исполнении, и класс автоматизации — наивысший аут 1. Есть в наличие вертолетная площадка, и грузоподъемные устройства, и трюмы, что также расширяет возможности», — заявил Епифанов.

Кроме того, «Сергей Балк» оснащен специальным оборудованием для оказания помощи терпящим бедствие судам. В него входят системы пожаротушения и ликвидации аварийных разливов нефти.

«У нас развернута достаточно обширная программа по строительству судов вспомогательного флота, а вспомогательный флот всегда шел в ногу с боевым. То есть боевой флот пошел в океан, соответственно материально-техническое обеспечение пошло вместе с ним в виде судов вспомогательного флота. В рамках контракта планируется построить еще четыре судна проекта 23470, в том числе для Черноморского флота. Вскоре флот также получит малый танкер, средний танкер, транспорт вооружения, плавкраны и рейдовые буксиры. Всего в рамках программного периода до 2027 года построить более 150 судов», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, морской буксир «Сергей Балк» построен для Черноморского флота и является головным судном проекта 23470. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов, а также осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.