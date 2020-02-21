Путин проинформировал постоянных членов Совбеза об итогах разговора с Лукашенко

Москва, 21 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформировал постоянных членов Совета безопасности РФ об итогах разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — сказал Песков.

21 февраля президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Беседа прошла в продолжение сочинских переговоров 7 февраля, уточнили в пресс-службе Кремля.

На встрече с послом России президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «справедливая» цена на газ для его страны колеблется в пределах 90 долларов за тысячу кубометров. По словам белорусского президента, информацию о рыночной стоимости газа в Европе ему сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.