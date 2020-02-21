Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали рапорты об увольнении

Москва, 21 февраля. Заместители генпрокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек написали рапорты об увольнении. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Гулягин и Коржинек решили покинуть надзорное ведомство в связи с выходом на пенсию. Сейчас их заявления направлены в администрацию президента, после чего будут переданы в Совет Федерации.

Вероятно, уже на следующей неделе сенаторы рассмотрят прошения заместителей генпрокурора, сначала в рамках профильных комитетов, а затем — на пленарном заседании.

Отмечается, что Гулягин и Коржинек — первые представители руководства Генпрокуратуры, которые подали в отставку после смены главы ведомства.

Источник пояснил, что Коржинек курировал работу, связанную с рассмотрением уголовных и гражданских дел в судах.

«Эти функции уже переданы другому заместителю генпрокурора РФ Виктору Гриню, который одновременно продолжит курировать надзор за следствием», — отметил источник.

Гулягин с 2006 года занимал пост замгенпрокурора в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, 22 января президент РФ Владимир Путин назначил на должность генерального прокурора замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Бывший генпрокурор Юрий Чайка занял пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее Путин заявил об изменениях в процедуре назначения генпрокурора. Кандидатуры, представленные президентом, будут рассматриваться в парламенте, передавало Федеральное агентство новостей.