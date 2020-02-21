Академик РАН: ВИЧ-инфекция не может ограничивать право стать приемным родителем

Москва, 21 февраля. Наличие ВИЧ-инфекции не может быть причиной для ограничения прав граждан стать приемными родителями. Такое мнение Федеральному агентству новостей озвучил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Академик РАН принял участие в организованном Госдумой круглом столе по соответствующей проблематике. В беседе с журналистом он прокомментировал прозвучавшее в ходе встречи предложение о разрешении всем ВИЧ-положительным людям брать детей под опеку или становиться приемными родителями.

«Сейчас надо трактовать закон так, что наличие ВИЧ-инфекции сразу не разрешает человеку усыновлять детей. Это неправильно. Сама ВИЧ-инфекция — не проблема», — сказал Покровский.

Он отметил, что речь идет исключительно о наличии вируса иммунодефицита человека.

«В ряде случаев бывают другие препятствия, не ВИЧ-инфекция. Такие случаи надо рассматривать отдельно. Если эта пара, например, наркопотребители, которые не лечатся, и так далее», — указал собеседник ФАН.

Но это не имеет отношения к ВИЧ-инфекции, отметил он.

«Сама ВИЧ-инфекция не может быть вещью, которая ограничивает право на опекунство или возможность стать приемным родителем», — заключил Покровский.

Напомним, в мае 2019 года Госдума приняла закон, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей. Речь идет о ситуациях, когда ребенок уже проживает в семье. В каждом случае решение принимается судом с учетом всех обстоятельств и интересов ребенка.