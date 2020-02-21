Эрдоган заявил, что Меркель и Макрон предложили Путину провести саммит по Сирии в Стамбуле

Анкара, 21 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон предложили российскому президенту Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле, сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Меркель и Макрон предложили Путину провести (четырехстороннюю) встречу по Сирии 5 марта в Стамбуле. Путин пока на это не ответил, сказал, что договорится со мной», — сообщил турецкий лидер.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана. По его словам, беседа глав государств состоится вечером. Представитель Кремля отметил, что от этих переговоров будет зависеть поведение Турции в сирийской провинции Идлиб.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась из-за агрессивных действий террористов. Правительственные войска Сирии вернулись к операции против террористов, которые увеличили боевую активность. Отметим, что Турция продолжает поддерживать боевиков, поставляя им вооружение и технику.

Напомним, накануне российская авиация атаковала формирования боевиков, которые прорвали позиции сирийской армии в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, ВКС РФ уничтожили один танк, шесть БМП и пять автомобилей с крупнокалиберным вооружением экстремистов.