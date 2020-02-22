Путин почтил память Анатолия Собчака в Петербурге. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Побег из Боткинской больницы Не допустить распространения коронавируса — одна из главных задач для российских властей. И в нашей стране для этого делается все возможное. С 20 февраля Россия временно приостановила въезд для граждан Китая. А туристы, которые раньше находились в КНР и вернулись на Родину, под пристальным вниманием медиков. Правда, не все готовы к карантину, даже если появились подозрительные симптомы. Так в Петербурге разразился большой скандал. Четырех человек отправили в Боткинскую больницу. Но они, по всей видимости, решили, что болезнь их точно миновала, и просто сбежали с медучреждения. Двое вернулись, а еще двое «остались на свободе». Позже пациентка Алла Ильина успела прославиться в Сети своей критикой в отношении медиков. «В информационном бюллетене Роспотребнадзора указано, что у них есть экспресс-тесты, которые за 2–4 часа определяют вирус. Мне, кстати, тоже очень интересно, почему за такое время я до сих пор не получила результаты анализов», — интересуется Алла Ильина, петербурженка. Побег из больницы возмутил врачей. Дело дошло до суда. И Фемида оказалась на стороне медиков: двух девушек принудительно вернули в специализированный бокс. Но на этом история не закончилась. После громкого скандала Алексея Яковлева уволили с должности главврача Боткинской больницы.

Память о Собчаке 20 лет назад 19 февраля 2000 года не стало Анатолия Собчака. Яркий политик, ученый, оратор, первый мэр Петербурга. Такими словами в среду вспоминали в Северной столице Анатолия Александровича. Главой города он стал в июне 1991. А уже в августе случился путч. Рискуя жизнью, политик сам вышел на баррикады и убедил военных не вводить танки. Каждый его политический шаг современники обсуждают и по сегодняшний день. 19 числа почтить память Анатолия Александровича в Санкт-Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Он возложит цветы к памятнику первому мэру на Васильевском острове. После выступил на вечере, посвященному Собчаку. В своей речи Владимир Путин отметил, что он Анатолий Александрович был политиком общенационального масштаба и его учителем. «В 1996 году Анатолий Александрович ездил как доверенное лицо Бориса Николаевича Ельцина по стране, в очень сложный тогда регион, и предложил мне поехать, взял меня с собой. И я видел, как это происходит прямо в жизни. Время было очень сложное. Не хватало всего. Мы заходили в зал — 1996 год — под улюлюканье и свист. В чем была особенность Анатолия Александровича Собчака? Мало того, что он был эрудированный человек, хорошо подготовленный, вы знаете, в чем была его особенность? Он был очень порядочным и честным человеком. И это было его нутром. Вы сейчас поймете, почему я совмещаю все сказанное выше. Входили в зал под улюлюканье и свист — он уходил из этого зала под аплодисменты», — сказал Владимир Путин, президент России.

Предотвращение теракта в Керчи В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили два возможных теракта. Нападение на учебные заведения Керчи готовили подростки 15 и 16 лет. Один из них еще школьник, а другой студент морского колледжа. По информации ФСБ, подростки были сторонниками «керченского стрелка». В 2018 году Владислав Росляков открыл огонь в колледже. Тогда погиб 21 человек. Потенциальных преступников силовики вычислили по соцсетям. Молодые люди были администраторами в так называемых «группах смерти». По инструкциям в Интернете они изготовили бомбу и план атаки. Самодельную взрывчатку оперативники обнаружили во время обысков. Жестокость подростков шокирует. Все испытания взрывных устройств они проводили на домашних животных. Суд арестовал молодых людей до 18 апреля. Расследование дела продолжается. Причем не только в Крыму, но и в других регионах России. В свой план молодые люди посвятили подростков из разных городов, и пытались «вдохновить» их на преступление.