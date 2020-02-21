В результате стрельбы в кафе в Саратове пострадал мужчина

Саратов, 21 февраля. В одном из саратовских кафе произошла стрельба, пострадал мужчина. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, правоохранители устанавливают причины и подробности происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По имеющейся информации, инцидент произошел днем на улице Свинцовой. Известно, что пострадавший мужчина попросил прохожих вызвать медиков к одному из кафе в Саратове. Прибывшая на место происшествия бригада врачей госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии.

Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель областного минздрава Александр Колоколов.