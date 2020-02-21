Партнеры «хорошего политика» Ходорковского намерены взыскать с граждан РФ 50 млрд долларов

Москва, 21 февраля. Бывшие акционеры ЮКОСа во главе с партнером беглого олигарха Михаила Ходорковского Леонидом Невзлиным рассчитывают на судебное изъятие «крупных кусков» недвижимости РФ. Об этом бывший руководитель компании рассказал в интервью признанному иноагентом «Радио Свободы».

В эфире прозападной радиостанции Невзлин поделился дальнейшими планами после решения Гаагского арбитража, который обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, передает «Политика сегодня».

«На данном этапе я думаю, что группа будет обсуждать суды и изъятие имущества в крупных странах, крупные куски, где есть легальная возможность заходить на большие куски имущества или суммы денег», — заявил олигарх.

Таким образом, Невзлин пытается взыскать с российских граждан гигантскую сумму, при этом называя экс-главу ЮКОСа хорошим политиком и реформатором. Это в очередной раз показывает приверженность к двойным стандартам и стремление наживы любой ценой среди окружения Ходорковского.

Однако многие эксперты не рекомендуют сбежавшим олигархам радоваться раньше времени. Российская сторона уже заявила о готовности оспаривать судебное решение в других инстанциях. Изъятие же российской недвижимости невозможно без обращения в суды местной юрисдикции.

«Для этого нужно как минимум сперва обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и приведении в исполнение арбитражного решения», — отметил Андрей Кондаков, который представлял интересы РФ в суде по делу ЮКОСа.

Кроме того, еще в 2011 году ЕСПЧ постановил, что приговор руководителям ЮКОСа не был политически мотивирован, чему противоречит последнее решение Гаагского арбитража.