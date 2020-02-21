Богданов обсудил с Организации освобождения Палестины Сирию и арабо-израильский конфликт

Москва, 21 февраля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в пятницу встретился с гендиректором политического департамента Организации освобождения Палестины (базируется в Дамаске) Анваром Абдельхади. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Особое внимание уделялось развитию ситуации в Сирии и вокруг нее, включая перспективы урегулирования сирийского кризиса, в том числе в контексте работы межсирийского Конституционного комитета в Женеве», — сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Кроме того, Богданов и Абдельхади затронули вопрос поиска путей прекращения арабо-израильского конфликта. Оба политика согласились с тем, что урегулирование конфликта возможно лишь при учете мнения обеих сторон и только на основе международного права. Также была отмечена необходимость объединения палестинцев вокруг ООП.

Напомним, что в январе президент США Дональд Трамп представил вниманию мировой общественности американский план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Белый дом предлагает вдвое увеличить количество палестинских территорий, но при этом передать Израилю весь Иерусалим целиком. Однако «сделка века» не устроила ни Палестину, ни поддерживающие ее арабские государства.

По мнению востоковеда Бориса Долгова, американский план учитывает интересы лишь одной стороны — Израиля. Формально сделка преследует цель создать независимое государство Палестина. Однако на деле, напротив, лишает ее суверенитета. Палестина лишится не только Восточного Иерусалима, но и выхода к побережью Средиземного моря, Мертвого моря и берегу реки Иордан.